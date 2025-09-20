Выступающая за Армению бывшая российская пара отобралась на Олимпиаду

Фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие с 2025 года за Армению, заняли второе место в отборе на Олимпиаду и отобрались на Игры.

Акопова и Рахманин набрали 186,84 балла по сумме за короткую и произвольную программы в соревнованиях спортивных пар.

Первыми стали представители Китая Цзясюань Чжан и Ихан Хуан (191,52). Замкнули тройку сильнейших японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (178,66).

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.