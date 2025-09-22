Петросян и Гуменника перед Олимпийскими играми проверят на нейтральность

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал в эфире Первого канала, что российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника проверят на нейтральность перед поездкой на Олимпиаду.

«Будут еще процедуры проверки, но нам не привыкать. Спокойно пройдем эти процедуры проверки и выступим достойно на Олимпийских играх в Милане», — сказал Сихарулидзе.

И Петросян, и Гуменник выиграли золотые медали квалификационного турнира Олимпиады-2026.

Петросян за два проката набрала 209,63 балла. На втором месте оказалась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за два дня набрала 206,23 балла. Замкнула тройку лучших бельгийка Луна Хендрикс, которая пропустила практически весь прошлый сезон из-за восстановления после операции. Она за короткую и произвольную программы набрала 204,96 балла.

По сумме двух прокатов Гуменник заработал 262,82 балла. Второе место занял Ким Хюн Ем из Южной Кореи (228,60). На третьей позиции оказался представитель Мексики Донован Каррильо (222,36).