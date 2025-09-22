Петросян дала первый комментарий после победы на турнире в Пекине

Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая победительницей предолимпийского квалификационного турнира в Пекине, прокомментировала своё выступление на соревновании.

© Чемпионат.com

«В день короткой очень переживала, не знала, к чему готовиться, какая-то была неизвестность. В день произвольной, наоборот, была очень спокойной, я получила удовольствие от проката. Отличался контент немного от привычного. Будем над этим работать», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла на турнире двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Победа на соревновании в Пекине позволит Петросян принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.