Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
Опубликовано расписание этапа Гран-при среди юниоров в Баку.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Баку, Азербайджан
24 сентября, среда
13:30 – юноши, короткая программа
16:45 – девушки, короткая программа
25 сентября, четверг
14:00 – танцы на льду, ритм-танец
17:00 – юноши, произвольная программа
26 сентября, пятница
11:00 – танцы на льду, произвольный танец
14:00 – девушки, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время, прямые трансляции покажет канал Skating ISU. Полный список участников – здесь.
