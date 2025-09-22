Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку

Sports.ru

Опубликовано расписание этапа Гран-при среди юниоров в Баку.

Опубликовано расписание этапа гран-при среди юниоров в Баку
© Sports.ru

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Баку, Азербайджан

24 сентября, среда

13:30 – юноши, короткая программа

16:45 – девушки, короткая программа

25 сентября, четверг

14:00 – танцы на льду, ритм-танец

17:00 – юноши, произвольная программа

26 сентября, пятница

11:00 – танцы на льду, произвольный танец

14:00 – девушки, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время, прямые трансляции покажет канал Skating ISU. Полный список участников – здесь.

