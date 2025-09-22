Болельщица из Китая выучила абзац на русском языке, чтобы поздравить Петросян

Китайская болельщица российской фигуристки Аделии Петросян, ставшей победительницей квалификационного турнира в Пекине, специально выучила абзац на русском языке, чтобы поздравить спортсменку. В ответ россиянка поблагодарила болельщицу на китайском.

«Извините, что я не говорю по-русски, но я выучила этот абзац наизусть. Сегодня Вы выступили прекрасно, Вы бились за Олимпиаду. Вы — олимпийская чемпионка и номер один в мире и в моём сердце. Я нервничаю и желаю, чтобы Вы получили удовольствие от катания на коньках. Я всегда поддерживаю Вас. Вы оставите яркий след в международной спортивной истории и никогда не останетесь незамеченной», — сказала китайская болельщица в видео, которое опубликовала официальная группа поддержки Аделии Петросян.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла на турнире двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Победа на соревновании в Пекине позволит Петросян принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.