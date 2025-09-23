Фигуристка Петросян рассказала о сложностях отбора на Олимпиаду-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о сложностях, с которыми столкнулась перед отбором на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Спортсменка отметила, что не все происходило так, как она запланировала, а также поблагодарила тренерский штаб и болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем, кто поддерживал нас в эти важные дни. Благодарю нашу Федерацию фигурного катания на коньках за готовностью помочь всегда и во всем и за веру в меня. С начала сезона все шло не так, как я себе это представляла, но результат достигнут, мы снова смогли», — заявила спортсменка.

20 и 21 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир и завоевала путевку на Олимпиаду. По сумме двух прокатов она набрала 209,63 балла.

После этого Международный олимпийский комитет назвал условия допуска Петросян и россиянина Петра Гуменника до Игр 2026 года. В МОК сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии.