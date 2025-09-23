Болельщики из Китая вручили Гуменнику особую награду

Болельщики из Китая вручили Гуменнику награду «За самые длинные волосы среди мужчин-фигуристов»
Болельщики из Китая вручили Гуменнику награду за самые длинные волосы.
На награде написано «За самые длинные волосы среди мужчин-фигуристов, вручается Петру Великому Гуменнику».
Гуменник в выходные выиграл олимпийскую квалификацию в Пекине и отобрался на Олимпиаду-2026.
«Реал» не беспокоит что Винисиус может уйти бесплатно. Если он примет предложенные условия, контракт будет продлен, если нет – вингер сменит клуб (El Chiringuito TV)
Болельщики из Китая вручили Гуменнику награду «За самые длинные волосы среди мужчин-фигуристов»
Кузяев и «Ахмат» согласовали контракт по схеме «1+1». На неделе 32-летний хавбек пройдет углубленное медобследование (Sport24)
«Реал» не беспокоит что Винисиус может уйти бесплатно. Если он примет предложенные условия, контракт будет продлен, если нет – вингер сменит клуб (El Chiringuito TV)
Болельщики из Китая вручили Гуменнику награду «За самые длинные волосы среди мужчин-фигуристов»
Кузяев и «Ахмат» согласовали контракт по схеме «1+1». На неделе 32-летний хавбек пройдет углубленное медобследование (Sport24)