Петросян после отбора на ОИ-2026 может выступить в России

Российская фигуристка Аделия Петросян после поездки в Пекин на квалификационные соревнования Олимпийских игр 2026 года может выступить на контрольных прокатах. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, точная информация о том, выступит ли спортсменка в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября, будет известно ближе к дате проведения мероприятия.

Петросян за два проката на квалификационном турнире в Пекине набрала 209,63 балла и заняла первое место. На втором месте оказалась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая набрала 206,23 балла. Замкнула тройку лучших бельгийка Луна Хендрикс, которая пропустила практически весь прошлый сезон из-за восстановления после операции. Она за короткую и произвольную программы набрала 204,96 балла.

Среди мужчин лидером отборочных соревнований также стал россиянин: по сумме двух прокатов Петр Гуменник заработал 262,82 балла. Второе место занял Ким Хюн Ем из Южной Кореи (228,60). На третьей позиции оказался представитель Мексики Донован Каррильо (222,36).