Степанова и Букин могут пропустить контрольные прокаты из-за стоматологической операции у партнера
Степанова и Букин могут пропустить контрольные прокаты сборной России.
Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Александр Жулин.
«Ване прооперировали зуб в воскресенье. Была прям операция, пока кататься ему нельзя. Но они готовы были, костюмы есть. Будем в среду принимать решение — поедем или нет на прокаты, как Ваня будет себя чувствовать. Все программы готовы, костюмы готовы, были в прекрасной форме, просто вот так сложились обстоятельства», — сказал Жулин.
Контрольные прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.
