Алиев пропустит контрольные прокаты сборной России в Санкт‑Петербурге

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев сообщил, что пропустит контрольные прокаты сборной России.
Контрольные прокаты пройдут 27–28 сентября в Санкт‑Петербурге.
— Иногда жизнь вносит свои коррективы. К сожалению, на данный момент я не имею права и возможности выйти на лед. Сейчас прохожу курс терапии. И не имею медицинского допуска к тренировкам. Жизнь заставила сделать остановку… Но все испытания в жизни встречаются нам не просто так. А ребятам желаю хорошего начала сезона и гладкого льда на открытых прокатах в Санкт‑Петербурге, — написал Алиев в Telegram‑канале.
Алиеву 26 лет. Он также является победителем чемпионата России, серебряным призером чемпионата Европы.
