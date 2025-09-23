Фигуристы Артемьева и Брюханов получили медицинский допуск к соревнованиям

Тренер Павел Слюсаренко рассказал «Матч ТВ», что фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов получили медицинский допуск к соревнованиям.

© Матч ТВ

Артемьева и Брюханов, выступающие в паре, пропустили сезон‑2024/25 из‑за отсутствия медицинского допуска.

— В каком физическом состоянии Юлия Артемьева и Алексей Брюханов?

— Юлия с Алексеем тренируются, катают целиковые прокаты. Надеемся, что ребята выступят на этапах, так как доступ от региональной федерации есть.

— Медицинский допуск у них есть?

— По медицинским показаниям Алексей и Юля к сезону допущены, — сказал Слюсаренко «Матч ТВ».

Артемьева и Брюханов — бронзовые призеры Спартакиады сильнейших 2024 года.