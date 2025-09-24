Фигурист Чигирев рассказал, что их пара с Гейниш распалась

Фигурист Дмитрий Чигирев рассказал «Матч ТВ», что их пара с Екатериной Гейниш распалась.

Ранее стало известно, что Чигирев начал работать в тренерском штабе Ирины Смирновой.

— В данный момент я не тренируюсь, занимаюсь здоровьем, так вышло, весь прошлый сезон был с травмой, а этим летом она усугубилась.

— Ваша пара с Екатериной Гейниш распалась?

— Да, мы не катаемся вместе, — сказал Чигирев «Матч ТВ».

В сезоне‑2024/25 Чигирев и Гейниш дебютировали за Узбекистан, они стали десятыми на чемпионате мира и заняли восьмое место на чемпионате четырех континентов. В 2025 году пара выиграла премию ISU Skating Awards «Лучший новичок». Ранее Чигирев и Гейниш представляли Россию.