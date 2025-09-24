Тутберидзе: у Петросян была травма

Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Аделии Петросян, выигравшей квалификационный турнир в Пекине, рассказала о том, что её подопечная переживала проблемы со здоровьем из-за травмы во время подготовки к соревнованию.

«Сезон начался не так, как мы себе представляли, потому что у неё была травма, она выпала на три-четыре недели из тренировочного процесса, это огромный срок. Выбыла поздновато, потому что сначала пыталась тренироваться и лечить, но потом поставили окончательный диагноз, оказалось, что нужно было лечиться только покоем, а время уже поджимало. Потом, когда она уже вышла на лёд, то оставалось две недели до отъезда, ей очень сильно намял ботинок, так, что кожа сошла до мяса», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла на турнире двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Благодаря победе на соревновании в Пекине Петросян сможет принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.