Названы все участники контрольных прокатов сборной России

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала полный список участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт‑Петербурге 27 и 28 сентября.

Женщины

1. Акатьева Софья;

2. Горбачёва Алина;

3. Гущина Ксения;

4. Двоеглазова Алиса;

5. Муравьёва Софья;

6. Петросян Аделия;

7. Садкова Дарья;

8. Фролова Анна;

9. Яметова Вероника.

Мужчины

1. Гуменник Пётр;

2. Дикиджи Владислав;

3. Кондратюк Марк;

4. Лутфуллин Глеб;

5. Самсонов Даниил;

6. Угожаев Николай.

Парное катание

1. Бойкова Александра/Козловский Дмитрий;

2. Меренкова Вероника/Галимов Даниль;

3. Мишина Анастасия/Галлямов Александр;

4. Мухортова Анастасия/Евгеньев Дмитрий;

5. Осокина Елизавета/Грицаенко Артём;

6. Чикмарёва Екатерина/Янченков Матвей;

7. Щербинина Таисия/Петров Артём.

Танцы на льду

1. Григорьева Василиса/Артющенко Евгений;

2. Кагановская Василиса/Некрасов Максим;

3. Кузьмина Милана/Студеникин Дмитрий;

4. Леонтьева Софья/Горелкин Даниил;

5. Миронова Екатерина/Устенко Евгений;

6. Пасечник Елизавета/Чиризано Дарио;

7. Степанова Александра/Букин Иван;

8. Шевченко Софья/Ежлов Андрей;

9. Щербакова Анна/Гончаров Егор.

Отметим, что в списках участников контрольных прокатов отсутствует двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко.