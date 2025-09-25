Названы все участники контрольных прокатов сборной России, Семененко нет в списке
Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала полный список участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт‑Петербурге 27 и 28 сентября.
Женщины
1. Акатьева Софья;
2. Горбачёва Алина;
3. Гущина Ксения;
4. Двоеглазова Алиса;
5. Муравьёва Софья;
6. Петросян Аделия;
7. Садкова Дарья;
8. Фролова Анна;
9. Яметова Вероника.
Мужчины
1. Гуменник Пётр;
2. Дикиджи Владислав;
3. Кондратюк Марк;
4. Лутфуллин Глеб;
5. Самсонов Даниил;
6. Угожаев Николай.
Парное катание
1. Бойкова Александра/Козловский Дмитрий;
2. Меренкова Вероника/Галимов Даниль;
3. Мишина Анастасия/Галлямов Александр;
4. Мухортова Анастасия/Евгеньев Дмитрий;
5. Осокина Елизавета/Грицаенко Артём;
6. Чикмарёва Екатерина/Янченков Матвей;
7. Щербинина Таисия/Петров Артём.
Танцы на льду
1. Григорьева Василиса/Артющенко Евгений;
2. Кагановская Василиса/Некрасов Максим;
3. Кузьмина Милана/Студеникин Дмитрий;
4. Леонтьева Софья/Горелкин Даниил;
5. Миронова Екатерина/Устенко Евгений;
6. Пасечник Елизавета/Чиризано Дарио;
7. Степанова Александра/Букин Иван;
8. Шевченко Софья/Ежлов Андрей;
9. Щербакова Анна/Гончаров Егор.
Отметим, что в списках участников контрольных прокатов отсутствует двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко.