Дзепка и Стрельцова исполнили по два четверных на турнире памяти Гринькова
Российские фигуристки исполнили прыжки ультра-си на турнире памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова в Москве.
Сегодня спортсменки выступили с произвольными программами. София Дзепка сделала каскад из четверного и двойного тулупов, а также сольный квад-тулуп.
Виктория Стрельцова прыгнула четвертной сальхов в каскаде с двойным тулупом, допустила падение на сольном четверном сальхове, а также исполнила комбинацию из четверного тулупа и двух двойных акселей.
Еще три фигуристки показали по одному кваду в прогрммах: у Алены Болдыревой – четверной тулуп; у Майи Сарафановой – четверной лутц (с недокрутом в четверть) в каскаде с двойным тулупом; у Дарьи Лебедевой – четверной сальхов, но падение на четверном тулупе.
