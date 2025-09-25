Экс-министр спорта России оценил шансы Петросян и Гуменника победить на ОИ

Бывший министр спорта России Павел Колобков оценил шансы отечественных фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника победить на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, россиянам надо быть на голову сильнее соперников и надеяться на их ошибки.

«Я не могу сказать, что их будут засуживать, но оценивать будут строго», — добавил бывший министр.

Колобков также отметил, что россияне показывают очень хороший уровень фигурного катания.

«Мы точно являемся одними из лидеров, выступления наших ребят — украшение их вида спорта», — добавил он.

20 и 21 сентября Петросян и Гуменник выиграли квалификационный турнир и завоевали путевки на Олимпиаду. После этого в МОК сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии, которая решит, будут ли они допущены до Игр.