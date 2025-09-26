В ISU рассказали, возможно ли участие российских фигуристов на чемпионатах мира

В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) рассказали, что российские фигуристы не смогут выступить на чемпионатах мира и Европы, передает Sport24.

© ISU

«Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнования ISU в Пекине», — заявили в ISU.

20 декабря 2024 года ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.