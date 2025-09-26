Объявлено, какие пары покажут короткие программы на контрольных прокатах

Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами
Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский покажут короткие программы на прокатах.
Спортивные пары выйдут на лед 27 сентября.
Контрольные прокаты сборной России
Санкт-Петербург
Пары, короткая программа
Начало – 16:20 по московскому времени (27 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Таисия Щербинина – Артем Петров
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений определится позже.
