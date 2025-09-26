Объявлено, какие пары покажут короткие программы на контрольных прокатах

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский покажут короткие программы на прокатах.

Спортивные пары выйдут на лед 27 сентября.

Контрольные прокаты сборной России

Санкт-Петербург

Пары, короткая программа

Начало – 16:20 по московскому времени (27 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Таисия Щербинина – Артем Петров

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений определится позже.