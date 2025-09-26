«Нет ничего плохого»: Загитова заявила, что не боится показаться глупой

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова в рамках марафона «Знание. Первые» в Нижнем Новгороде заявила, что любит прислушиваться ко взрослому поколению.

«У нас в команде были люди старше 70, и я садилась и, как ученица, спрашивала, мне кажется, они в какой-то момент вешались от моих вопросов. Я пока что плаваю в этой сфере деятельности, учусь, развиваюсь, в этом нет ничего плохого. И главное — я не боюсь показаться глупой и в чем-то не разбирающейся», — отметила фигуристка.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

4 сентября Загитова сообщила, что готовится пройти обучение по новой специальности. Она добавила, что ей предстоит 257 учебных часов — 17 модулей, в которых будет в совокупности 100 лекций. По окончании обучения и после успешной сдачи экзаменов она получит диплом МГУ.