В России назначили нового главу федерации фигурного катания на смену Когану

Светлана Бажанова назначена новым генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сменив на этом посту Александра Когана. Это следует из информации на официальном сайте организации.

«Исполком ФФККР согласовал переход Александра Когана на должность генерального секретаря, советника президента», — говорится в сообщении на сайте ФФККР, текст которого передает РИА Новости.

Причинами перемен стало длительное отсутствие российских спортсменов на международных турнирах и вызванная этим необходимость для руководства сосредоточиться на вопросах международной повестки. Решение принято исполкомом ФФККР на заседании, прошедшем в Санкт-Петербурге 28 сентября.

Светлана Бажанова — олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, пятикратная чемпионка России и заслуженный мастер спорта. Она имеет опыт административной работы в спортивных структурах. Александр Коган возглавлял ФФККР с 2014 года, а президентом организации остается Антон Сихарулидзе.