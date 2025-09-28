Фигуристка Петросян объяснила желание сняться с отбора на Олимпиаду

Российская фигуристка Аделия Петросян объяснила, почему хотела сняться с отбора на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что причиной стала ее травма. Она подчеркнула, что находилась в отчаянии из‑за психологического состояния и невозможности исполнять сложные прыжки.

Ранее тренер Петросян Этери Тутберидзе заявила о том, что спортсменка едва не отказалась от участия в отборочном турнире на Олимпиаду-2026. По ее словам, в начале сезона Петросян пропустила несколько недель тренировочного процесса из-за травмы ноги и была готова отказаться от участия в отборе.

20 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир и завоевала путевку на Олимпиаду. По сумме двух прокатов она набрала 209,63 балла.