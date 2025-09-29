Костомаров высказался о нейтральном статусе

Российский фигурист Роман Костомаров заявил, что не очень хорошо относится к нейтральному статусу российских атлетов, передает Sport24.

«Как отношусь к нейтральному статусу? Как и все, наверное, к этому отношусь не очень хорошо. У каждой страны должны быть флаг и гимн. Это норма, это то, что было всегда», — сказал Костомаров.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.