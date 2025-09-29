Победительница финала гран‑при в одиночном катании перешла в танцы на льду

Японская фигуристка Рика Кихира на своей странице в социальной сети сообщила, что приняла решение перейти в танцы на льду.

Кихира не выступала с сезона‑2022/23 из‑за травмы лодыжки.

— Рада сообщить, что с Синго Нисиямой решили сформировать дуэт. Я попробую свои силы в танцах на льду. Благодарна своей семье, партнерам и спонсорам за поддержку в этом начинании, а также Нисияме, который подарил мне еще один шанс в моей карьере. Я буду продолжать упорно работать ради своей мечты, — написала Кихира.

23‑летняя Кихира — победительница финала Гран‑при, серебряный и бронзовый призер командного чемпионата мира.