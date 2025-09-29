Фигурист Галлямов столкнулся с трудностями после травмы

Российский фигурист Александр Галлямов признался, что столкнулся с трудностями на тренировках после получения травмы во время визита на Байкал весной. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, сложнее всего ему было восстанавливать прыжки. Он пояснил, что с детства у него не было с этим проблем, однако, после травмы ему было страшно приземляться на правую ногу.

«В этом плане самым сложным прыжком для меня оказался одинарный риттбергер. Поначалу нога очень болела, отекала, приходилось сразу после тренировок ехать на процедуры, каждый день проходить определенный курс восстановления, в общем, график был просто сумасшедший. Я же еще пропустил довольно много занятий в магистратуре, пока ходил на костылях. Не хотел появляться в таком виде на людях», — заявил Галлямов.

Он добавил, что эта ситуация подталкивала его к тому, чтобы начать ходить как можно быстрее.

В марте сообщалось, что Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, получил травму на Байкале. По его словам, они «отъехали далеко в сторону от места проведения мероприятия, где он неожиданно и совершенно на ровном месте сильно подвернул ногу, которая в той или иной мере беспокоила меня на протяжении всего сезона».

Мишина и Галлямов — трехкратные чемпионы России, в феврале пара выиграла финал Гран-при России. По информации источника «Матч ТВ», фигуристы были включены в основной список спортсменов, который Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила в Международный союз конькобежцев (ISU) для получения нейтрального статуса для выступления в квалификации зимних Олимпийских игр — 2026.