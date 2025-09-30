Тарасова отреагировала на назначение Бажановой в ФФКР

Тарасова о назначении Бажановой в ФФКР: «Просто ахнули от этой новости. Скорее всего, это говорит о скорейшем объединении федераций»
Татьяна Тарасова отреагировала на назначение Светланы Бажановой в ФФКР.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Бажанова стала новым гендиректором Федерации фигурного катания России (ФФКР).
«Не знакома с ней, поэтому мне тяжело оценить, насколько она сильный управленец для фигурного катания. Мы были на контрольных прокатах и просто ахнули от этой новости. Если она представитель конькобежного спорта, скорее всего, это говорит о скорейшем объединении федераций», – рассказала Татьяна Тарасова.
