Петросян и Гуменник выступят на вечере памяти комментатора Гришина

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят с показательными номерами на вечере памяти комментатора Александра Гришина. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Вечер памяти состоится 5 октября на льду "Навка-Арены" в Москве и начнется в 18:00 мск, мероприятие будет транслироваться на сайте Первого канала и в "VK видео".

Также на лед выйдут Софья Акатьева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Матвей Ветлугин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алина Горбачева, Артур Даниелян, Алиса Двоеглазова, Алина Загитова, Александра и Макар Игнатовы, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Евгения Медведева, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Муравьева, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Даниил Самсонов, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова (одиночное катание), Анна Фролова, Анна Щербакова и Егор Гончаров (танцы на льду), Алексей Ягудин.

Организаторами мероприятия являются Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал. Фигуристы примут участие в нем на безвозмездной основе - все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы семье Гришина. Все расходы, связанные с организацией вечера, возьмут на себя Первый канал и Федерация фигурного катания на коньках России.

5 августа на железной дороге в Московской области было обнаружено тело 47-летнего Гришина. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что причиной инцидента стал переход путей в неположенном месте на станции Битца.