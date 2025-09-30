Хореограф Гуменника рассказала о доработке программы по просьбе Авербуха

Хореограф Надежда Коханова, сотрудничающая с фигуристом Петром Гуменником, рассказала, как происходила доработка произвольной программы «Молитва», которую Гуменнику поставил Илья Авербух.

– Если возвращаться к «Молитве», как шла работа над этой программой?

– Программа приехала к нам полностью поставленная, Николая [Морошкина] попросили отшлифовать готовую постановку, а он, в свою очередь, привлёк меня, мы искали жесты, опорные точки. Сложность абстрактной композиции в том, что тебе нужно удерживать внимание. В этом случае мы чуть-чуть правили существующий материал, – сказала Коханова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Перед квалификационным турниром в Пекине было объявлено, что Гуменник не будет исполнять новую произвольную программу «Молитва», а вернётся к прошлогодней постановке «Онегин».