Тренер по фигурному катанию сравнила детей в России и Китае

Бывшая российская фигуристка Дарья Усачева, работающая детским тренером в Китае, сравнила местных юных фигуристов с российскими. Об этом сообщает Sport24.

© Lenta.ru

По ее словам, дети в Китае более послушные и тихие, чем в России.

«Можем и пообщаться, но это в конце и начале тренировки. А если им сказать, что пора работать, то они спокойно идут, без каких-либо пререканий и споров», — заявила 19-летняя Усачева.

Она также отметила высокую мотивацию своих подопечных.

«Стараются все, никто не занимается фигурным катанием из-за того, что ему просто время нечем занять», — добавила Усачева.

Усачева завершила карьеру в 2023 году. Она выступала в женском одиночном катании, тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, а в 2020 году стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.