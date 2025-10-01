Бестемьянова отреагировала на возможное возобновление карьеры Валиевой

Фигуристка Камила Валиева очень трудолюбивый человек, у нее есть все, чтобы успешно вернуться на лед. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Валиева планирует возобновить карьеру в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской. До отстранения она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

"Я ожидала, что она может вернуться. По тому, в какую форму приходит, видно, что она становится все лучше и лучше. Для меня удивление, что она не к Тутберидзе пошла, это интересная информация. Я хотела бы ей пожелать не забывать, как она хороша, как она талантлива. Я уверена, что она очень трудолюбивый человек, значит, у нее есть все, чтобы вернуться", - сказала Бестемьянова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Валиевой 19 лет. Из-за дисквалификации спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

Фигуристка может официально приступить к тренировкам после 25 октября.