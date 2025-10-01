Тарасова отреагировала на переход Валиевой к Соколовской

Тарасова не верит в то, что Валиева уйдет от Тутберидзе к Соколовской.

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что Камила Валиева в октябре возобновит тренировки и будет готовиться в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Тренером спортсменки станет Светлана Соколовская.

«Довольно неожиданное решение. От Тутберидзе не уходят. Она прекрасный тренер. В шоу Камила и так работает у Навки. Я не верю, что с Соколовской Камила сможет вернуться в спорт. Это несерьезно. Я думаю, что Камила продолжит выступать в шоу у Тани Навки. Сезон уже начинается. Если разобрать профессионально, то это все очень смешно выглядит. А Тутберидзе всегда будет занята подготовкой членов сборной для участия в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Она большой тренер», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.