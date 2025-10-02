Слуцкая обратилась к Валиевой на фоне ее возвращения

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании, российская фигуристка Ирина Слуцкая снова высказалась о решении Камилы Валиевой возобновить спортивную карьеру. Нынешний депутат Госдумы РФ выложила пост в поддержку спортсменки на личной странице в соцсетях и опубликовала их совместную фотографию.

«Пришла замечательная новость — Камила Валиева возвращается на лёд. Это действительно очень здорово! У Камилы появится возможность вновь показать себя с самой прекрасной стороны. Возвращение — это всегда непросто. В нём много волнения, сомнений и, конечно, огромного труда. Но в этом же и особая сила: зрители видят не только спортсмена, но и человека, который смог преодолеть испытания. Я прекрасно понимаю, насколько это тяжело. В моей жизни тоже были моменты, когда приходилось возвращаться после болезней, травм, сложных ситуаций и даже после пропущенного сезона. Каждый такой путь — это борьба с собой, это мужество и вера. Камила невероятно яркая, красивая, талантливая девушка. И я уверена, что у неё всё получится. Мы и её поклонники будем ждать её выступлений, болеть за неё, переживать и верить в новые победы», — написала Слуцкая на личной странице в соцсетях.

Камила Валиева будет готовиться в школе Татьяны Навки. Её тренером станет Светлана Соколовская.

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года.

