Стали известны имена российских фигуристов, которые поедут в КНДР

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала имена фигуристов, которые примут участие в международном фестивале в КНДР.

© Матч ТВ

Международный фестиваль с российскими фигуристами пройдет с 7 по 9 октября в Пхеньяне.

В одиночном катании выступят Вероника Яметова, Эдуард Карартынян и Макар Солодников. Также свои программы представят спортивная пара Анна Москалева/Артем Родзянов и танцевальный дуэт Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин.

Ранее об участии российских фигуристов в октябрьском фестивале в КНДР сообщал Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.