Мухортова и Евгеньев рассказали о своих фаворитах в мировом парном катании

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, рассказали, кто является их фаворитом на мировой арене.

Евгеньев: Небельхорн я смотрел немного. В короткой программе я посмотрел Никиту Володина с Минервой Фабьен-Хазе, так как они мои очень хорошие друзья. Также смотрел японских чемпионов мира — нужно видеть, что они показывают сейчас. В произвольной я посмотрел первую и вторую разминку, после чего уснул. Проснувшись утром, посмотрел снова Никиту с Минервой, японцев и ещё кого-то. Я для себя отметил австрийскую пару — они были где-то далеко, даже за шестёркой, — но меня удивило, что они делали параллельный лутц и флип. Впервые за пределами России я увидел такие сложные прыжки у зарубежных парников. Раньше кто-то делал лутц, но тут было настолько круто, почти как у Шешелевой/Карнаухова в их программе. Очень впечатлило!

Мухортова: Мы следим за зарубежным фигурным катанием, но это не связано с подвижками по поводу возвращения россиян на международную арену, это просто наш интерес, который всегда был.

Евгеньев: Надо знать тренды, видеть, что показывают другие спортсмены.

Мухортова: Это заряжает.

Евгеньев: Какие-то вещи смотрим как надо делать, какие-то как не надо делать, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.