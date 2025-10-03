Фигуристка Акатьева рассказала, в чем находит мотивацию

Фигуристка Софья Акатьева находит мотивацию в желании совершенствоваться и пробовать на себе новые образы. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"От чего горят глаза? Банальный ответ - от любви к фигурному катанию. Я по-другому стала его ценить - более осознанно все понимать. Это приносит мне огромное удовольствие, особенно когда все получается, - сказала Акатьева. - Чаще всего не получается из-за того, что я очень хочу сделать элемент и от этого начинаю сильно волноваться. Думаю, я нахожу мотивацию в том, что мне очень нравится выступать и тренироваться. Также мотивация в желании совершенствоваться и пробовать на себе новые интересные образы. Очень приятно проходить через эту работу вместе с тренерами".

Акатьевой 18 лет. На ее счету победа на чемпионате России 2023 года, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды выигрывала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров. Также в активе спортсменки серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых.