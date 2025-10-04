Украинская фигуристка Баюл заявила, что вынуждена продать дом в США

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию среди одиночниц украинка Оксана Баюл рассказала в соцсетях, что вынуждена продать свой дом в американском городе Шривпорт (штат Луизиана) из-за отсутствия работы.

«Спасибо, Шривпорт! Дом продается, возвращаюсь в Лас-Вегас. Я люблю вас всех. Мне жаль, что все так сложилось», --написала Баюл.

Баюл — победительница Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионка мира (1993) и двукратная обладательница золота первенств Украины (1993, 1994). Спортсменка носит звание заслуженного мастера спорта. Она стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины.

Спортсменка уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.

В 2023 году Баюл обратилась к Томасу Баху, который тогда был главой Международного олимпийского комитета (МОК), и попросила его не допускать российских спортсменов на международные турниры даже в нейтральном статусе. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала после этого Баюл «непроходимой дурой».