Муравьева рассказала, почему перешла тренироваться в группу Мишина

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва объяснила переход из «Ангелов Плющенко» в тренерский штаб Алексея Мишина.

© Чемпионат.com

— И всё же почему именно Мишин? К кому вас только не «сватали» после ухода из «Ангелов Плющенко».

— Что больше всего влекло меня к Алексею Николаевичу — это то, что он воспитал очень многих известных фигуристов, у которых была долгая карьера. А я всегда мечтала именно об этом: о долгой, хорошей, яркой, запоминающейся, ни на чью не похожей карьере в фигурном катании. Потому что она у каждого своя. Уникальная, — приводит слова Муравьёвой ТАСС.