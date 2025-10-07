Губерниев упрекнул Тутберидзе

Комментатор и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев высказался об уходе фигуристки Камилы Валиевой из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Валиева при уходе от Тутберидзе проявила такт, уважение и сделала все правильно, безусловно, но ее уход от этого тренера говорит сам за себя - мы же так и не услышали всей правды» - заявил Губериниев.

В октябре стало известно, что 19-летняя Валиева уходит в группу Светланы Соколовской. Она базируется в академии Татьяны Навки «Наши надежды».

Перед уходом из группы Тутберидзе Валиева приходила на каток с букетом. В подкасте «Чистый хвост» журналист Майя Багрянцева заявила, что «расставание было очным – не по смс, не по телефону, все произошло очень корректно».

В конце января 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока дисквалификации ведется с 25 декабря 2021 года.

Российская фигуристка сможет вернуться на соревнования только 25 декабря 2025 года.

Приступить к официальным тренировкам Валиева сможет за два месяца до окончания срока отстранения - в конце октября.