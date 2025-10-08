Фигуристка Синицына рассказала, когда задумалась над завершением карьеры

У фигуристки Ксении Синицыной были мысли о завершении карьеры, но в конце прошлого сезона спортсменка влюбилась в свою работу. Об этом она рассказала ТАСС.

Во вторник Синицына выступила с короткой программой на чемпионате Москвы, набрав 69,95 балла.

"Сложностей при подготовке к сезону не было никаких. Разве что после отдыха в плане вхождения в форму - это всегда тяжело. На ОФП было очень сложно, еще жара была, мы просто "умирали". В остальном несложно, постепенно входила в форму, - рассказала Синицына. - После прошедшего неудачного сезона я очень хотела пораньше начать прокатывать программы, потому что хочется выкинуть это из головы и с новыми силами показывать на стартах то, что я стабильно делаю на тренировке. Наконец-то это случилось". "Наш вид спорта - это каждодневный труд, это рутинная работа, которая иногда изматывает, иногда вызывает в голове какие-то размышления. Тем более мне уже 21 год, все равно уже возраст. И хочется, возможно, уже чего-то поменять в своей жизни, потому что я уже катаюсь, получается, 17 лет. Это очень много, - отметила собеседница агентства. - Иногда такие мысли закрадываются, но с конца того сезона я как будто ожила, влюбилась в свою работу, мне это стало приносить удовольствие, именно тренировки. Я стараюсь выкладываться по максимуму. На стартах заряжает, конечно, отдача людей. Я свою энергетику тоже отдаю, чтобы людям было приятно, чтобы они получили наслаждение и ушли только с позитивными эмоциями и в отличном настроении, как после балета, мюзикла. Ты вдохновляешься и идешь заниматься своими делами окрыленный, зная, что тебя порадовали".

Синицына рассказала, что столкнулась с проблемами, которые заставляли задуматься над завершением карьеры.

"Были некоторые недомолвки с тренером, все наложилось, также были проблемы с коньками. Когда проблема на проблему наслаивается, тебя отбрасывает все это назад, и ты думаешь: "А зачем мне это?" Были ли мысли в сторону завершения? Да. Было очень много разных мыслей, - сказала она. - Но все равно мои близкие, друзья и тренеры помогают мне очень сильно, они меня поддерживают в любой ситуации. Хочется радовать не только себя, но и их".

Синицыной 21 год. Она является серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года. Победительницей этапа Гран-при России 2023 года, бронзовым призером финала Гран-при России 2024 года.