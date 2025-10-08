Камбэк Валиевой или Петросян с Гуменником на Олимпиаде. 10 самых ожидаемых событий сезона

Олимпийский сезон в фигурном катании всегда приносит массу сильных впечатлений. Куча интриг, рекордов и шквал необычных событий — произойти может всё что угодно! Однако всё-таки есть вещи, которые не только можно предсказать, но и которые с нетерпением ждёшь. Мы собрали список самых ярких моментов, способных вызвать у вас настоящий трепет. Ваша задача — выбрать то, чего ждёте конкретно вы.

В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одно событие, так и за все 10.

Допуск России на международные старты

Потенциальная поездка наших фигуристов на Олимпиаду сформировала одну простую мысль — в отношении снятия бана для России началось потепление. Многие эксперты и сами спортсмены ожидают момента, когда пройдёт очередное заседание Совета ISU и будет сообщено, что, помимо Игр, атлеты смогут поехать на чемпионаты мира и Европы, на этапы Гран-при и посетить финал серии. Этих стартов очень не хватает как для улучшения спортивного опыта российских фигуристов, так и для развития дисциплины за рубежом.

Окончательный допуск Петросян и Гуменника

Поездка Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаду автоматически перешла в разряд одной из самых ожидаемых в этом сезоне, после того как наши российские фигуристы одержали уверенные победы в своих дисциплинах в квалификационном турнире в Пекине. Однако оказалось, что завоевание путёвки в Милан ещё должно быть подтверждено решением специальной комиссии — Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel (AINERP). Об этом сообщил Международный олимпийский комитет, отметив, что так работает актуальный механизм по допуску нейтральных спортсменов. Так, например, были отобраны атлеты на Игры — 2024 в Париже. Таким образом, Аделии и Петру, как и всем болельщикам, придётся ждать вердикта зарубежных чиновников.

Пётр Гуменник зарекомендовал себя как самый трудолюбивый одиночник-максималист с отменной стратегией. В этом наиболее важном для него сезоне фигурист поставил перед собой цель — не только поехать на Олимпиаду, но и показать там семь четверных прыжков на две программы, то есть в произвольной, по его замыслу, должна случиться чистая «пятиквадка». При этом попытки уже были — и во время турнира в Пекине, и на контрольных прокатах сборной России, однако результат пока небезупречный.

К слову, технического идеала могут и хотят добиться ещё несколько наших звёздных фигуристов. И от них также хотелось бы увидеть роскошный прокат с пятью четверными. Реализовать это способны и Владислав Дикиджи, и Марк Кондратюк, и Евгений Семененко, и Николай Угожаев. В общем, разнообразие в российском мужском одиночном необыкновенное!

Золотая медаль Петросян на Олимпиаде

Четверные прыжки в России могут исполнять не только мужчины — это неоспоримый факт. Однако в последнее время заметен некоторый спад в женском одиночном катании — не только на внутренней арене, справедливости ради, но для наших болельщиков это несколько необычно. Поэтому одним из самых ожидаемых событий станет возвращение элементов ультра-си взрослыми одиночницами, и кандидатур тут немного: прекрасная Алина Горбачёва и невероятная Аделия Петросян. Обе девушки переживают непростые времена из-за последствий травм, но в целом никто не сомневается, что однажды в сезоне квады мы увидим. В случае подопечной Этери Тутберидзе хотелось бы, чтобы это произошло в самый подходящий момент — на Олимпиаде, ведь в таком случае очень высока вероятность победы Аделии.

Возвращение Валиевой в большой спорт

Допинг-история Камилы Валиевой стала, пожалуй, самой громкой за последние годы, и не только потому, что сборная России, безраздельно доминировавшая в олимпийским команднике, потеряла заветное золото, а потому, что кейс «падения» одной из талантливейших фигуристок в истории стал резонансным. 15-летняя Камила восхищала мир не только своими ультра-си, но и артистизмом, хореографией, музыкальностью. Таких одиночниц хочется видеть на льду, поэтому, когда спортсменка получила четырёхлетний бан, преданные фанаты перешли в режим ожидания, надеясь, что Валиева ещё вернётся в спорт. И вот новости, что фигуристка готова продолжить карьеру, появились вместе с известием, что произойдёт это под руководством не Этери Тутберидзе, а Светланы Соколовской на катке Татьяны Навки. Одни уверены, что это лишь пиар-ход, другие же ждут первого появления Камилы на соревнованиях.

Четверной аксель Дикиджи

Историческое для россиян достижение планирует установить и Владислав Дикиджи, который претендует на звание второго в мире фигуриста, исполнившего четверной аксель. Спортсмен уже показывал, что может крутить 4,5 оборота, но тоже не в соревновательном формате, поэтому элемент не был засчитан и увековечен как выполненный в итоговых протоколах. Фанаты Влада ждут, когда их любимец официально подтвердит свой статус российского короля квадов. Причём, очевидно, в группе Дикиджи тоже об этом задумываются: хоть Олег Татауров и отметил, что пять четверных прыжков сейчас важнее, он не исключил, что после стабилизации этого набора придётся давать подопечному новую нагрузку в виде квакселя.

Возрождение конкуренции в танцах

Конкуренция — двигатель прогресса, но в танцах на льду иногда всё происходит по очень странному сценарию. Болельщикам хотелось бы более прозрачного процесса, когда есть лидеры, которые борются между собой за определённые места. В этом сезоне ситуация может выровняться, ведь о планах Александры Степановой и Ивана Букина пока известно мало. Кроме того, даже если опытные фигуристы будут участвовать в соревнованиях, им будут наступать на пятки молодые и амбициозные Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано и Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.

Четверной выброс Бойковой/Козловского

Сюжет с возрождением четверных элементов в парном катании не нов — во всяком случае в России, где обожают рекорды и ультра-си. На юниорском уровне уже есть успехи как с выбросом, так и с подкруткой, а вот во взрослых дела обстоят скромнее — ожидаемо, ведь молодые тела переносят нагрузку проще. Тем не менее и среди старожилов дисциплины есть отчаянные спортсмены, готовые двигать свой вид вперёд. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уже не первый год говорят о том, что способны делать четверной выброс, но пока им ни разу не удавалось показать полностью чистый элемент. И вот это случилось на контрольных прокатах сборной России! Одно из самых ожидаемых событий, правда, не в соревновательном формате. Так что официально триумф Саши и Димы состоится, когда они повторят свой успех на каком-нибудь из турниров.

Крупная победа Горбачёвой

Прогресс Алины Горбачёвой в последние пару лет виден невооружённым глазом. Воспитанница Софьи Федченко не просто так стала запасной для Аделии Петросян, когда решался вопрос с олимпийским отбором. Фигуристка так же, как и её коллега-соперница, имеет в своём арсенале четверные прыжки, а ещё, что более важно, развивается не только в техническом, но и в хореографическом плане. Превосходство спортсменок «Хрустального» по второй оценке никогда не оспаривалось, однако в этом году Алина может составить ученицам Этери Тутберидзе достойную конкуренцию. Горбачёва плодотворно поработала с Сергеем Розановым, и на выходе получился отличный «Нотр-Дам де Пари». Такая программа может принести фигуристке немало наград на крупных турнирах. И они ей необходимы! Спортсменка её уровня без побед на чемпионате России или в финале Кубка России — большая неожиданность.

Подтверждение КМС Куницы не с Косторной

Георгий Куница давно объявил, что в текущем сезоне будет выступать не с Алёной Косторной, а другой партнёршей. Однако видеть его на льду с Анастасией Коробейниковой всё равно немного непривычно. Непогружённые болельщики задавались вопросом, почему Гоша не мог подождать, пока Алёна не восстановится (у фигуристки уже сейчас есть серьёзные планы вернуться на соревнования, несмотря на недавно прошедшие роды), но причина была — Кунице необходимо подтвердить разряд КМС. Для этого он и встал в пару с Настей и отправился на чемпионат Москвы, но, увы, не случилось. Ошибки были столь серьёзные, что, набрав 27,24 балла за технику (выше минимума), спортсмены нарушили другое условие — каждый элемент не должен был быть оценён ниже, чем -2, а за падение партнёрши на двойном акселе они получили -5. Тем не менее у фигуристов будут ещё попытки, и момент, когда Гоша подтвердит разряд благодаря Насте, фанаты ждут с нетерпением.