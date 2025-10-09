Косторная рассказала о сыне

Чемпионка Европы Алёна Косторная поделилась новыми подробностями того, как проходили её роды. В конце сентября девушка родила сына от фигуриста Георгия Куницы.

«Всё хорошо. Мы немного задержались в роддоме. Планировалось, что нас выпишут раньше, но нам пришлось полежать немного в патологии. Когда уже все обследования провели, когда поняли, что всё действительно хорошо, тогда выложили [фото]. Когда его вытащили, мне его показывают, я лежу и думаю: «Господи, это что?» Он такой синий, отёкший весь. Я вроде была рада, но он такой страшненький был. Я никогда не видела детей, которые только родились. Я почему-то даже не подумала посмотреть в интернете, как они выглядят. Потом его уже вытерли, он проорался. Сейчас я каждый раз на него смотрю и каждый раз умиляюсь», — приводит слова Косторной ТАСС.

Косторная выступает с Куницей в парном катании после перехода в этот вид из одиночного. Пара поженилась летом 2023 года. Весной 2025 года пара объявила, что ожидает пополнения в семье.