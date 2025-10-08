Ксения Синицына выиграла чемпионат Москвы

Фигуристка Ксения Синицына, тренирующаяся под руководством Светланы Пановой, выиграла соревнования в женском одиночном катании в рамках чемпионата Москвы.

Синицына набрала за две программы 209,38 балла. В произвольной программе она исполнила двойной аксель, каскады «тройной флип-двойной тулуп», «тройной лутц-тройной тулуп», секвенцию «тройной-лутц-двойной аксель-двойной тулуп», а также тройной риттбергер, тройной сальхов и тройной флип.

Второе место на турнире среди женщин заняла Мария Захарова с суммой баллов 198,47. Елизавета Куликова замкнула тройку призёров, набрав 194,69 балла.

Фигурное катание. Чемпионат Москвы. Женщины. Итоговые результаты:

1. Ксения Синицына – 209,38. 2. Мария Захарова – 198,47. 3. Елизавета Куликова – 194,69. 4. Софья Важнова – 184,52. 5. Мария Мазур – 181,74. 6. Елизавета Медведева – 167,47. 7. Мария Гоголева – 161,77. 8. Ирина Мигаленя – 159,34. 9. Мария Парамонова – 153,38. 10. Анастасия Лесницкая – 147,76.