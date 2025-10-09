Американская фигуристка вернула короткую программу прошлого сезона

Алиса Лью вернула короткую программу прошлого сезона
Американская фигуристка Алиса Лью вернула прошлогоднюю короткую программу.
В профиле Лью на сайте Федерации фигурного катания США указано, что в короткой программе спортсменка будет кататься под трек Promise певицы Laufey.
Ранее чемпионка мира отказалась от короткой программы, поставленной на сезон-2025/26, из-за того, что в автомобиле исполнителя D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк) обнаружили останки тела 15-летней девочки, пропавшей год назад.
«В свете последних новостей я выбираю другое направление, соответствующее моим ценностям». Алиса Лью поменяет музыку к короткой программе
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости