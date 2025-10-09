Алена Косторная рассказала, как тренирует своего супруга.

В конце сентября фигуристка родила сына. Ее муж, а также партнер в парном катании Георгий Куница в этом сезоне будет выступать с Анастасией Коробейниковой.

Косторная сообщила, что частично участвует в их тренировочном процессе.

– Насколько тяжело совмещать родительство и такую работу?

– Честно – я сейчас в адаптационном периоде. Все время хочется спать, но в остальном нормально. Стараюсь не будить Гошу по ночам: у него тренировки, соревнования, стрессы. Он очень хочет помогать, но я не даю этого делать, потому что понимаю – ему нужно высыпаться.

– А ты сама как справляешься? Ведь график непростой: и ребенок, и соревнования.

– Да, но я все-таки не выхожу сейчас на лед, не катаюсь с программой. Работаю – но это немного другое.

– С кем остается ребенок, пока вы на соревнованиях?

– С родителями – с моей мамой, с мамой Гоши и с бабушкой.

– Расскажи о своей роли в тренировочном процессе.

– Я стараюсь приходить почти на все тренировки. Для Гоши это в первую очередь моральная поддержка. Не всю информацию, которую хотела бы сказать, я говорю, – чтобы не демотивировать. Но стараюсь подсказывать нюансы по программе: где голову повернуть, как корпус держать. Основное – это хореография и движение рук, корпуса.

Если нужно помочь – снять видео, подсказать Насте, что-то организовать – я всегда рядом. Такая вот «разнорабочая», скажем так, – сказала Косторная.