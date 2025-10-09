С Дикиджи, но без Горбачевой. Стартует юбилейный турнир Панина-Коломенкина

Юбилейный, 50-й турнир памяти первого российского олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина пройдет в Санкт-Петербурге на льду Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге. Соревнования впервые были организованы в середине прошлого века, одной из участниц первого турнира была 16-летняя ленинградская фигуристка Тамара Братусь, ныне - Тамара Николаевна Москвина, чемпионка мира и заслуженный тренер СССР.

Впервые этот турнир прошел в 1957 году. С 1988-го история соревнований приостановилась на 20 лет, и только в 2007 году турнир был возрожден. Спустя год его победительницей стала 12-летняя Елизавета Туктамышева - одна из немногих исполнительниц тройного акселя, которая впоследствии завоевала золото чемпионата мира 2015 года. На прошлогоднем турнире Туктамышева уже в качестве тренера выводила на лед Глеба Лутфуллина, занявшего по итогам соревнований второе место. Первым год назад стал Николай Угожаев, третьим - Евгений Семененко.

Двукратный чемпион страны Семененко на этот раз соревнования пропускает - 9 сентября он получил травму, в связи с которой не участвовал и в контрольных прокатах сборной. На этот раз на лед в Санкт-Петербурге выйдет действующий чемпион страны Владислав Дикиджи, который стал первым российским фигуристом, успешно исполнившим четверной аксель. Также на турнире выступят Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и другие.

Не обошлось без потерь перед стартом и в женском турнире - по медицинским показаниям с соревнований снялась бронзовый призер чемпионата страны Алина Горбачева. За первые награды сезона поборются Алиса Двоеглазова и Дарья Садкова из команды Этери Тутберидзе, имеющие в своем арсенале элементы "ультра-си". Не менее интересны публике будут Софья Муравьева - фигуристка в конце прошлого сезона сменила тренерский штаб Евгения Плющенко на команду его наставника Алексея Мишина - и петербурженки Анна Фролова и Ксения Гущина. Прямиком с чемпионата Москвы приехала в Санкт-Петербург и спортсменка команды Светланы Соколовской - Софья Важнова, занявшая на заключительном взрослом чемпионате России девятое место.

В парах на данных момент абсолютными фаворитами в отсутствии чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова будут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В прошлом сезоне фигуристы на этом же турнире рискнули с четверным выбросом - не сложилось. В этом сделали его на контрольных прокатах в произвольной программе. Будут ли они исполнять его на мемориале Панина-Коломенкина - вопрос открытый. Так или иначе, конкуренцию им попробуют составить Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, которые уже успели выступить на чемпионате столицы. Отдельная интрига - Георгий Куница и его новая временная партнерша Анастасия Коробейникова. Супруга и партнерша Куницы, звезда женского одиночного катания Алена Косторная восстанавливается после рождения сына, она выводила на лед пару Коробейникова - Куница на московском чемпионате. Также в заявке на соревнования значатся пропустившие прошлый сезон Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

В танцах петербургский лед украсят Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Анна Коломенская и Артем Фролов, а также Василиса Григорьева и Евгений Артющенко. Соревнования завершатся 12 октября. По окончании турнира спортсмены продемонстрируют свои показательные номера на сезон в рамках традиционного гала-представления. Его ведущим станет Михаил Коляда.