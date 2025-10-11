Тарасова рассказала, сможет ли Валиева вернуться на лед после дисквалификации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что у Камилы Валиевой не должно быть проблем с возвращением на лед после дисквалификации, передает «ВсеПроСпорт».

«В ней была заложена и рассчитана прекрасная карьера. У нас девочки возвращаются на лед и после родов, так что проблем быть не должно. Думаю, на следующий год Камила уже будет выступать», — сказала Тарасова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Дисквалификация Валиевой завершится 25 декабря 2025 года.