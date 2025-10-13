Валиева выступит в шоу Навки в Китае

Валиева выступит в шоу Навки «Спящая красавица» в Китае: «Я перевоплощусь в принцессу Лею, символ надежды и любви»
Камила Валиева выступит в Китае в ледовом шоу Татьяны Навки 26 октября.
Об этом российская фигуристка сообщила в своем телеграм-канале.
«Дорогие китайские друзья! Наконец-то пришло время поделиться с вами прекрасной новостью. Билеты на ледовое шоу «Спящая красавица» уже в продаже! На этот раз я выйду на лед, перевоплощусь в принцессу Лею, символ надежды и любви, и познакомлю китайскую публику с чудесной сказкой! 25 октября я даю три выступления подряд на арене Hua Xi Live Wukesong в Пекине. С нетерпением жду момента встречи с вами», – написала Валиева, продублировав текст на русском и китайском языках.
