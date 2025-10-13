Петросян вошла в предварительный состав участников Гран‑при России

Фигуристка Аделия Петросян вошла в предварительный состав участников первого этапа серии Гран‑при России, который пройдет в Магнитогорске, следует из документа, опубликованного на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

© Матч ТВ

Всего списке женского одиночного катания 12 спортсменок: Петросян, Софья Важнова, Мария Волченко, Ксения Гущина, Мария Захарова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Софья Лукина, Ксения Синицына, Ксения Фадеева, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова.

У мужчин заявлено 10 фигуристов: Артур Даниелян, Марк Кондратюк, Николай Угожаев, Игорь Ефимчук, Артем Ковалев, Егор Коваленко, Роман Савосин, Юрий Сидоров, Семен Соловьев и Григорий Федоров.

Парное катание: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Ева Хмелькова/Владислав Антонышев, Майя Шегай/Андрей Шадерков.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Ольга Федорова/Павел Драко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд.

Гран‑при России в Магнитогорске пройдет с 25 по 26 октября.