Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о потере эксклюзивности ледовых шоу.

– Сейчас еще нет никакой информации, будут ли у вас зимние ледовые шоу, может, какие-то спектакли планируете поставить?

– Будут, и спасибо, что спросили, – поможете мне продавать, ха-ха. В этом году мы делаем детский спектакль «Буратино» и впервые будем работать в зале Ирины Винер, собираемся там заливать лед. Зал очень удобный, комфортный, но при этом немножко нестандартный для таких решений.

Я сейчас полностью погружен в создание нового спектакля. Сейчас для меня режиссура — приоритет. Потому что, если смотреть шире, лед потерял свою эксклюзивность. Нет ни одного месяца, чтобы кто-то не показал на льду какое-нибудь шоу. Думаю, рано или поздно это все равно приведет к определенному спаду интереса. А потом к новому росту.

Все фигуристы катаются у всех. Сегодня они в одном проекте, завтра в другом, катают плюс-минус одно и то же. И это не совсем правильно. 13 лет у меня был единый коллектив, мы стояли особняком, в этом была какая-то эксклюзивность.

Сейчас у человека нет мотивации не пропустить то или иное шоу – в следующем месяце он сходит, увидит тех же людей, но под другую музыку, чуть в другую сторону они будут разгоняться, но делать примерно то же.

Но, с другой стороны, если все это так развилось, значит, есть интерес. Я, конечно, надеюсь, что мои спектакли «Огни большого города», «Кармен», «Анна Каренина», «Ромео и Джульетта» стоят особняком благодаря своей театральности, и я хочу продолжать это направление.

А так мы делаем большое количество шоу и гастролируем, в Новый год у нас суммарно будет порядка 120 представлений в 15 городах России одновременно. Четыре дивизиона выступают, четыре состава с разными представлениями. Поэтому, конечно, новогодняя история приносит основной с коммерческой стороны результат. Все остальное – абсолютно дотационная история.

– Недавно имел удовольствие общаться с Яной Рудковской. И она говорит, что уже отказывается от любых шоу, кроме новогодних.

— Видите, мы с Яной близки. Более того, недавно в нашем разговоре Яна высказала мысль — сейчас уже людям все равно, кого ты там написал в афише из олимпийских чемпионов или чемпионов мира. И поэтому нет даже смысла приглашать звезду. Просто люди хотят пойти на новогодний спектакль. Да, видите, мы схожи, – сказал Авербух в интервью журналисту «СЭ» Дмитрию Кузнецову.