Пестова и Лагутов снялись с этапа Гран-при России среди юниоров в Москве из-за растяжения у партнера
Зоя Пестова и Сергей Лагутов пропустят московский этап юниорского Гран-при.
Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Александр Свинин.
Соревнования в Москве стартуют сегодня.
«Ребята были хорошо готовы, очень хотели выступить в Москве. К сожалению, произошла обидная случайность – в самом конце тренировочного проката, на финальной позе у Сергея выскочил конек. Диагностировали растяжение голеностопа, неделю он пропустит. Врачи сказали, что худшего, удалось избежать, но тем не менее мы вместе с федерацией решили, что нет смысла рисковать и выступать на уколах. Следующий этап у ребят в Казани. Планируем, что они успеют к нему подготовиться», – сказал Свинин.
