Пестова и Лагутов снялись с этапа Гран-при России среди юниоров в Москве из-за растяжения у партнера

Зоя Пестова и Сергей Лагутов пропустят московский этап юниорского Гран-при.

Пестова и Лагутов снялись с этапа гран-при России среди юниоров в Москве
Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Александр Свинин.

Соревнования в Москве стартуют сегодня.

«Ребята были хорошо готовы, очень хотели выступить в Москве. К сожалению, произошла обидная случайность – в самом конце тренировочного проката, на финальной позе у Сергея выскочил конек. Диагностировали растяжение голеностопа, неделю он пропустит. Врачи сказали, что худшего, удалось избежать, но тем не менее мы вместе с федерацией решили, что нет смысла рисковать и выступать на уколах. Следующий этап у ребят в Казани. Планируем, что они успеют к нему подготовиться», – сказал Свинин.
