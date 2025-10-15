Объявлены победители 1-го этапа гран-при России среди юниоров в танцах на льду

Фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов одержали победу в танцах на льду на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Москве. За своё выступление они получили 159,28 балла.

Второе место заняли Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов с результатом 149,30 балла. Тройку призёров замкнули Елизавета Ростилова и Денис Ауров (147,03).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Танцы на льду, результаты: